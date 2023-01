Cina, grave incidente stradale nell'Est: 19 morti e 20 feriti

Un numero impressionante di macchine, incastrate le une con le altre, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale questa notte, all'una circa, nella provincia di Jiangxi, nella Cina orientale. Sono 19 le vittime e 20 i feriti, trasportati in ospedale, nella tragedia, forse dovuta alle condizioni meteo, sulla quale è stata aperta un’inchiesta dalle autorità. Secondo il giornale locale Jimu, il mega incidente è stato causato da un camion che, per motivi non ancora chiariti, ha travolto una processione funebre. Testimoni affermano che il camion ha investito la coda del corteo, fermandosi solo dietro al carro funebre.