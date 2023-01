Birmania, la giunta rilascia 7mila prigionieri

Mondo

La giunta militare che ha preso il potere con il colpo di Stato dello scorso 1° febbraio ha rilasciato migliaia di carcerati, tra i quali non vi sarebbero però oppositori e attivisti pro-democrazia. Il provvedimento è stato emanato in occasione del Capodanno buddista, che nel Paese coincide con le celebrazioni della Festa dell’Acqua. Intanto in molte città continuano le proteste contro il golpe