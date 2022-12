Usa, i Buffalo Bills trovano le auto sommerse dalla neve VIDEO

Mondo

L’eccezionale maltempo da giorni sta flagellando il Paese. Tra le zone più colpite c’è l’area intorno alla città nello Stato di New York: le vittime qui sono almeno 27. Non migliora neppure la situazione dei trasporti, con oltre 3.400 voli - domestici e internazionali - cancellati fino alle 15 di lunedì, secondo il sito FlightAware. Oltre alle vittime, ci sono più di 200mila persone senza corrente né riscaldamento e città devastate come 'zone di guerra'

Joe Biden ha chiamato la governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul. "Siamo pronti a fornire tutte le risorse di necessarie per superare tutto questo", ha scritto il presidente americano su Twitter sottolineando che lui e la First Lady Jill pregano per le vittime e le loro famiglie. Nella zona è stato dichiarato lo stato d’emergenza