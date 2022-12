Austria, 10 persone travolte da una valanga

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Una decina di persone che stavano praticando sport invernali sono state travolte da una valanga in Austria, nella zona del comprensorio sciistico di Lech/Zuers am Arlberg, regione di Vorarlberg. Lo riporta l’agenzia di stampa austriaca APA. Una persona, ferita, è stata salvata, come ha fatto sapere la polizia locale, “mentre proseguono le ricerche per trovare le altre”. Stando a fonti delle autorità, il numero esatto dei travolti non è ancora del tutto chiaro. La valanga si è verificata intorno alle 15. Diverse squadre di soccorso sono state dispiegate dopo poco tempo.