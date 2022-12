Sudafrica, trovano un serpente velenoso sotto l'albero di Natale

È il cacciatore di serpenti Nick Evans a raccontare in un post su Facebook quanto successo nei giorni scorsi a una famiglia di Queensburgh, in Sudafrica

Una sorpresa pericolosa sotto l’albero. Un mamba nero come regalo di Natale. Uno dei rettili più pericolosi e velenosi al mondo al posto dei consueti doni. E’ accaduto ad una famiglia di Queensburgh, in Sudafrica. Sana e salva grazie all’intervento tempestivo di un cacciatore di serpenti. E’ lui stesso, di nome Nick Evans, a raccontarlo su Facebook. “Babbo Natale mi ha lasciato un regalo di Natale anticipato, anche se non a casa mia, ma sotto l’albero di Natale di qualcun altro a Queensburgh” ha esordito Evans sul suo profilo pubblicando una foto del serpente e ricostruendo quanto accaduto. “Sono rimasti piuttosto scioccati, come potete immaginare, era un mamba nero di due metri, uno dei rettili più letali al mondo”.

Il mamba nero

Il morso del mamba nero può uccidere in 15 minuti. Lo sanno bene i malcapitati che hanno ricostruito con Nick Evans l’assurda vicenda. “Il serpente era fuori quando è stato disturbato dal giardiniere. Per la paura ha visto la porta aperta, e si è nascosto dentro. Da lì, è salito sull’albero di Natale nascondendosi in fondo” racconta sul social network il cacciatore di serpenti. Per fortuna lui, con la sua esperienza, è riuscito a catturarlo in breve mettendo in salvo la famiglia: “Ho raccolto l’animale da dove si nascondeva, con le pinze, l’ho sollevato con calma, l’ho messo sul pavimento della stanza e l’ho bloccato”.