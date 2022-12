In vacanza durante la tempesta, polemiche sul sindaco di New York

Una ventina finora le vittime della bufera che sta flagellando gli Stati Uniti. Allarme maltempo anche a New York.Il primo cittadino Eric Adams "è andato in vacanza, ma sta seguendo la gli sviluppi anche se non da qui" ha dichiarato il vice sindaco della Grande Mela

Il sindaco di New York se ne va in vacanza, mentre la sua città è sotto una tempesta di neve. Non si sa neanche dove si trova Eric Adams. Intanto la grande mela è al freddo e al gelo. L’unica cosa certa è che il primo cittadino di NY si è preso qualche giorno di relax proprio durante l’ondata di gelo attirandosi molte critiche addosso. “Ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza e riposarsi, ma sta seguendo gli sviluppi anche se non da qui" afferma la vice sindaco Lorraine Grillo. Intanto la governatrice dello stato Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza ed è apparsa in pubblico dando gli aggiornamenti sul maltempo che sta flagellando gran parte degli Stati Uniti.