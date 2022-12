Liverpool, sparatoria in un pub: morta una donna, è caccia all’uomo

Gli agenti sono stati chiamati al pub Lighthouse Inn poco prima dell'una di stanotte. Hanno trovato tre uomini e una donna con ferite da arma da fuoco: sono stati trasportati tutti in ospedale, ma la donna è morta poco dopo il ricovero. Come riporta la Bbc, è stata avviata un'indagine per omicidio ed è caccia all’uomo per cercare di trovare chi ha sparato

Una donna è morta e almeno altre tre persone sono rimaste ferite dopo una sparatoria avvenuta nella notte della vigilia di Natale in un pub di Wallasey, vicino a Liverpool. Come riporta la Bbc, è stata avviata un'indagine per omicidio ed è caccia all’uomo per cercare di trovare chi ha aperto il fuoco.

Cos’è successo

La polizia del Merseyside ha detto che gli agenti sono stati chiamati al pub Lighthouse Inn poco prima dell'1 di stanotte. Hanno trovato tre uomini e una donna con ferite da arma da fuoco: sono stati trasportati tutti in ospedale, ma la donna è morta poco dopo il ricovero. Secondo i primi accertamenti, la sparatoria è avvenuta in una zona di movida dei giovani.

Indagini in corso, si cerca chi ha sparato

Sono in corso le indagini per ricostruire quanto successo e per trovare chi ha sparato. La polizia ha invitato eventuali testimoni a farsi avanti. "Questa indagine è nelle primissime fasi e comprendiamo che si tratta di un incidente davvero scioccante e devastante accaduto poco prima del giorno di Natale. Abbiamo un certo numero di agenti al villaggio di Wallasey che stanno conducendo indagini approfondite per capire esattamente cosa è successo e agire immediatamente", ha detto un responsabile. "Una donna ha tragicamente perso la vita a Natale mentre diverse persone sono ricoverate in ospedale e i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia della vittima", ha aggiunto la polizia.