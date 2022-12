Ucraina, Zelensky lavora a piano di pace con la Russia in 10 punti

Mondo

“Contro ogni probabilità, l'Ucraina non è caduta ma vive e combatte: non ci arrenderemo mai - dice Zelensky, definendo la Russia uno Stato "terrorista" - Fra pochi giorni è Natale. In Ucraina lo celebreremo anche al lume di candela, e non per romanticismo. Non abbiamo l'elettricità e molti non hanno l'acqua. Ma non ci lamentiamo. La luce della nostra fede illuminerà il Natale"