Morta Maya Picasso, la figlia del pittore: custodiva la sua eredità

Spettacolo

Picasso scultore a Roma

Fino al 3 febbraio 2019 la Galleria Borghese di Roma ospita la prima mostra in Italia dedicata a Picasso scultore. 56 capolavori scolpiti tra il 1905 e il 1964 che raccontano una delle passioni dell’artista di Malaga. LA FOTOGALLERY

Picasso si dedicò alla scultura in periodi ben precisi della sua vita, passando dall'assemblaggio di costruzioni in metallo e legno durante la fase cubista, alla lavorazione della ceramica verso la fine degli anni Quaranta, senza dimenticare i lavori in lamiera dipinta risalenti al decennio successivo e i monumentali gessi protagonisti degli anni Trenta (foto di Costanza Ruggeri/Sky tg24) -

“Artigiano, assemblatore, modellatore e costruttore, l’artista — come dice Diana Picasso — esplorò ogni possibile mezzo e tecnica. Modellò gesso e argilla, intagliò totem in pezzi di legno, saldò il ferro, incise ciottoli, assemblò oggetti incongrui, piegò carta, cartone e lamiera, e usò il bronzo per garantire la durata delle sue sculture” -