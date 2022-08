Svelato un probabile dipinto inedito di Picasso con il volto di Hitler

Di Maria, in accordo anche con l'indagine del ricercatore Andrea da Montefeltro e dal perito calligrafo forense Stefano Fortunati, ritiene possa trattarsi di un'opera di tributo dedicato a Klee perseguitato e censurato dal regime nazista: il maestro spagnolo dell'arte cubista avrebbe infatti rappresentato nel dipinto l'artista tedesco nei panni di Hitler, inserendovi tutta una serie di oggetti e contenuti che erano vietati o non tollerati dal Fuhrer, come la pipa, il rossetto rosso e il trucco in viso. Lo studio del supporto, del pigmento, le analisi stilistiche e di comparazione hanno portato a ipotizzare la sua realizzazione tra il 1935 il 1937.

Al momento non ci sono certezze

Annalisa Di Maria ha spiegato che l'opera non sarebbe mai stata catalogata perché finita dispersa, frutto di un dono personale compiuto da Picasso a Klee in seguito ad un loro incontro. Di Maria ha affermato: "Ovviamente al momento non ci sono certezze che il dipinto possa essere di mano di Pablo Picasso, essendo un’opera difficoltosa nello studio e dall'analisi si è rilevato anche un rifacimento del bordo esterno a causa probabilmente di usura, forse li poteva essere presente qualche testimonianza di una firma autografa. L'opera merita di essere conosciuta e studiata ancora e visionata da altri esperti per poterne apprezzare l’importanza; sicuramente rappresenta una delle opere più importanti del '900 come critica al nazismo e come testimonianza del dissenso e portatrice di verità di quegli orrori compiuti da uno dei dittatori più sanguinari della storia. Solo un genio e un maestro dell'espressionismo con un profondo senso d’ironia pungente poteva aver creato un dipinto di questo genere".