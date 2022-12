Iran, proteste e blocchi stradali nella notte a Teheran

Non si fermano le proteste in Iran, da mesi all'ordine del giorno ed iniziate a settembre, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, deceduta mentre era in custodia della polizia. I video diffusi su Telegram e poi ripresi da Repubblica.it, mostrano momenti di tensione che si verificano, senza sosta, anche nelle ore notturne. In particolare nella zona di Salsabil, un quartiere della capitale Teheran, tante persone hanno creato una serie di blocchi stradali, per opporsi alle violenze che si sono registrate durante il regime dei Mullah. Anche in carcere le violenze e le torture da parte della polizia stanno raggiungendo una crudeltà inimmaginabile. Secondo un report di World Prison Brief il regime dispone di strutture il cui indirizzo non è noto al pubblico, dove interroga, tortura e trattiene i dissidenti.