Iran, manifestanti: "In carcere costretti a violentarci tra di noi"

Atrocità, violenze e stupri. In Iran la tensione è sempre più alta, tra le proteste finite nel sangue che non si fermano da settembre, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, morta mentre era in custodia della polizia morale.

L’ultimo caso è quello di Hamed Salahshoor, manifestante e tassista di 23 anni: il suo corpo, morto in custodia della polizia, ha mostrato segni scioccanti di tortura, dopo essere stato riesumato dalla famiglia, che ne ha dato notizia. E' il primo caso del genere emerso in questi tre mesi di proteste anti-governative nel Paese, duramente represse dalle autorità è stato arrestato vicino a Izeh il 26 novembre, come hanno riferito i suoi famigliari all'edizione farsi della Bbc. Quattro giorni dopo, hanno fatto sapere i parenti, le forze di sicurezza hanno detto a suo padre che Hamed era morto e gli hanno fatto dichiarare che aveva avuto un infarto. Ma il suo corpo mostrava i segni di gravi ferite alla testa e pesanti interventi chirurgici. "La sua faccia era fracassata. Il suo naso, la mascella e il mento erano rotti. Il suo busto dal collo all'ombelico e sopra i suoi reni era stato ricucito", hanno raccontato due cugini della vittima aggiungendo che il ragazzo aveva partecipato alle manifestazioni iniziate con la morte di Mahsa Amini.

Le torture raccontate dai testimoni: "Costretti a violentarci a vicenda"

Nelle carceri le violenze e le torture da parte della polizia stanno raggiungendo una crudeltà inimmaginabile. Lo raccontano alcune testimonianze raccolte dal Corriere, una delle quali contenute in un messaggio vocale in lingua persiana. L'uomo che parla, Ali, è appena uscito dal carcere, è anche lui un tassista ed è uno dei pochi disposti a raccontare cosa ha visto ed è stato costretto a subire. “Sono stato arrestato di fronte all’università di Isfahan (nell’Iran centrale, ndr), a fine ottobre. Sostenevo gli studenti nelle proteste contro il dittatore Khamenei”, dice l'uomo al Corriere. Le guardie l’hanno portato in un centro di detenzione segreto. Oltre alle carceri - secondo un report di World Prison Brief, nel 2014 si contavano 253 carceri - il regime dispone infatti di strutture il cui indirizzo non è noto al pubblico, dove interroga, tortura e trattiene i dissidenti.

"Si comportano meglio con gli animali che con noi", dice l'uomo. "C’era un uomo molto alto, con un passamontagna. Non faceva che insultarci e picchiarci". Poi il racconto da brividi: “Ci portavano in una stanza e ci riempivano di botte, ci minacciavano e ci ordinavano di violentarci a vicenda. Sul soffitto, una telecamera che riprendeva tutto”. Video che servono per ricattare i manifestanti e costringerli a dichiarare il falso.