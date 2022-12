Xi Jinping e Medvedev si incontrano per parlare di guerra in Ucraina

La Cina "è disposta a lavorare con la Russia per far progredire continuamente le relazioni bilaterali e promuovere la governance globale in una direzione più giusta e ragionevole". Il presidente Xi Jinping, secondo il network statale Cctv, ha detto all'ex presidente russo Dmitri Medvedev (leader di Russia Unita, il partito di Vladimir Putin), che lo sviluppo del partenariato strategico globale bilaterale è "una scelta strategica di lungo termine". Medvedev, giunto a sorpresa a Pechino, ha incontrato Xi alla Diaoyutai State Guest House, il complesso a ovest della capitale cinese dove sono spesso accolti gli ospiti stranieri. (GUERRA IN UCRAINA, LIVEBLOG - LO SPECIALE)