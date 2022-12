Amiche e colleghe fanno il test del Dna e scoprono di essere sorelle

Mondo

Usa Weekly News, Joe Biden brinda alla vittoria di Warnock (e al 2024)

La vittoria del democratico Warnock in Georgia e il ritorno a casa della cestista Brittney Griner dopo la detenzione in Russia sono i due principali highlights della settimana di Joe Biden che, secondo alcune indiscrezioni, sembra aver brindato con il presidente francese alla candidatura a Usa2024 (ma al momento non c’è alcuna conferma). Biden ha anche ricevuto alla Casa Bianca i premiati del Kennedy Center, ovvero gli artisti che hanno influenzato la cultura americana A cura di Valentina Clemente

Warnock in Georgia - Il partito di Joe Biden ha vinto un nuovo seggio al Senato degli Stati Uniti con la vittoria del democratico Raphael Warnock in Georgia. Il senatore in carica ha sconfitto il repubblicano Herschel Walker, protetto dell’ex presidente Donald Trump. Questo nuovo seggio dà più libertà al partito di Biden, che da due anni governa con una maggioranza risicatissima: 50 seggi su 100. Gli permetterà tra l’altro, di esercitare maggiore influenza in comitati parlamentari essenziali comitati

Difendere la democrazia – “Questa notte gli elettori della Georgia sono scesi in campo per la nostra democrazia, hanno respinto l’ultra MAGAismo e, cosa più importante di tutto, hanno rimandato un brav’uomo al Senato per altri sei anni”: così su Twitter il presidente Joe Biden, pubblicando una foto mentre telefona a Raphael Warnock per congratularsi con lui dopo la vittoria al ballottaggio