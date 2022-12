Terremoto California, scossa di magnitudo 6.4 a nord di San Francisco

La terra ha tremato sulla costa settentrionale della California. Lo ha reso noto l'Istituto geofisico statunitense USGS che ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 a 12 km a sud-ovest di Ferndale, una cittadina nella Contea di Humboldt. Il sisma è stato localizzato a una profondità di circa 16 km. Per ora non ci sono notizie di feriti o vittime. L'istituto segnala inoltre altre sette scosse minori nella stessa zona, di magnitudo compresa tra 2.5 e 4.6.

Danni e interruzione elettricità

approfondimento

Secondo le prime notizie, la violenta scossa, seguita da altre di assestamento, ha provocato alcuni danni e l'interruzione dell'elettricità in diverse contee del nord della California, compresa quella di San Francisco. Sui social i californiani hanno lasciato commenti e pubblicato foto e video: "Questo è stato un 'big one', l'elettricità è interrotta a Ferndaleca e la casa è tutta sotto sopra" si legge in un post. Il National Weather Services non ha diffuso un allarme tsunami.

Oltre 50.000 case nella Contea di Humboldt sono rimaste senza corrente elettrica: lo riporta il sito poweroutage.us. L'edizione online del New York Times pubblica un video tratto dall'account Twitter di una residente della zona che mostra numerosi oggetti caduti a terra nella sua abitazione in seguito al sisma. Il terremoto odierno segue quello di magnitudo 6.2 registrato nella vicina località di Cape Mendocino - sempre nella Contea di Humboldt - esattamente un anno fa: il 20 dicembre 2021.