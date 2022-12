Usa Weekly News, Joe Biden brinda alla vittoria di Warnock (e al 2024)

3/11 Twitter POTUS

Brittney is back – “Dopo mesi di ingiusta detenzione in Russia, trattenuta in circostanze intollerabili, Brittney torna tra le braccia dei suoi cari”. Lo ha detto Joe Biden commentando in una dichiarazione alla stampa il rilascio della cestista americana Brittney Griner da parte delle autorità russe. “Questo è un giorno per il quale abbiamo lavorato a lungo. Non abbiamo mai smesso di spingere per il suo rilascio. Ci sono volute trattative scrupolose e intense”, ha aggiunto Biden, dopo aver abbracciato la moglie di Griner