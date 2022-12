Usa, cruciverba a forma di svastica sul New York Times: polemiche

Una serie di personalità in vista, tra cui il figlio di Donal Trump, hanno manifestato la propria indignazione. Un portavoce del giornale ha assicurato che si tratta di "un comune disegno di cruciverba", ma le sue parole non hanno convinto molti lettori

Scoppia la bufera sul New York Times. Sotto accusa il cruciverba apparso nell'edizione cartacea domenicale, che per alcuni ha la forma di una svastica. Quello che infatti potrebbe sfuggire a un primo sguardo distratto, è stato invece colto da occhi attenti che hanno notato la somiglianza con il simbolo nazista, un particolare che ha suscitato ancor più polemiche perché uscito nella prima notte della festività ebraica dell'Hanukkah. Una serie di personalità in vista, non solo del mondo ebraico, ha manifestato la propria indignazione, soprattutto sui social. Tra questi anche Donald Trump jr, il figlio dell'ex presidente Usa , che l'ha definito "disgustoso".

Le reazioni

Anche sul sito del quotidiano sono comparse numerose critiche: "A chi importa se è stato 'non intenzionale'? Non è a questo che servono gli editori?", scrive uno dei tanti utenti che chiedono al giornale di intervenire. Nel suo commento pubblico, il creatore del cruciverba si diceva "entusiasta" per la pubblicazione de suo primo puzzle domenicale sul NY Times, spiegando di avergli dato "una divertente forma a vortice". Un portavoce della testata ha assicurato che si tratta di "un comune disegno di cruciverba: molte griglie aperte nei cruciverba hanno un simile schema a spirale per le regole sulla simmetria rotazionale e i quadrati neri". Ma le sue parole non sono bastate a placare ira e sospetti.