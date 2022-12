Gates sarà nonno: "Preoccupato per il futuro in cui vivrà mio nipote"

La figlia Jennifer e il genero Nayel Nassar diventeranno per la prima volta genitori nel 2023. Il fondatore di Microsoft, in una lettera, si dichiara preoccuato per il mondo in cui suo nipote dovrà vivere

Nel 2023 Bill Gates diventerà nonno per la prima volta. La figlia del sessantasettenne miliardario, Jennifer ha infatti annunciato assieme al marito Nayel Nassar di essere in dolce attesa. Una notizia definita "incredibile" dal fondatore della Microsoft, che però in una lettera a cuore aperto ha espresso anche alcune riflessioni non esattamente incoraggianti riguardo al mondo in cui vivrà suo nipote. "Ho cominciato a guardare il mondo attraverso una nuova lente da quando mia figlia maggiore mi ha dato l'incredibile notizia che diventerò nonno l'anno prossimo" ha scritto Gates sul suo blog personale.

Le riflessioni sul futuro

La riflessione del filantropo di Seattle si fa poi più profonda e universale. "Quando penso al mondo nel quale nascerà mio nipote, sono più ispirato che mai ad aiutare i figli e i nipoti di tutti ad avere una possibilità di sopravvivere e prosperare". La lettera di Gates prosegue riassumendo il lavoro che la fondazione che porta il suo nome sta svolgendo per i bambini dei paesi poveri e nell'incrementare l'educazione e il contrasto alle malattie, su tutte le battaglie contro la Polio e l'AIDS.

L'informatico parla infine anche del lavoro che sta svolgendo nel combattere il cambiamento climatico. "Le decisioni dei leader attuali si ripercuoteranno sulle generazioni future. Posso riassumere questa grande sfida in due frasi: portare a zero le emissioni di gas serra entro il 2050 sarebbe la cosa più difficile che l'uomo ha mai fatto. Dobbiamo poi rivoluzionare l'intera economia fisica - come ci muoviamo, come produciamo elettricità e cibo, come stiamo al caldo e al fresco - e tutto ciò in meno di trent'anni".