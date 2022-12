Esplosione acquario Aquadom a Berlino, le foto prima e dopo

1/13 ©Getty

La struttura dell’acquario Sea Life dell’hotel DomAquarée, in centro città, ha ceduto per cause ancora da accertare. Lo riferisce la Dpa spiegando che “è esploso un grande serbatoio dell’acquario e l’acqua si sta riversando in strada”, con conseguente “chiusura della circolazione”

Berlino, esploso il più grande acquario cilindrico al mondo