Berlino, è esploso il più grande acquario cilindrico al mondo

Distrutto l’enorme acquario Sea Life, situato nella hall dell’Hotel Radisson Blu. Almeno due persone ferite. Non si conoscono le cause

L'enorme acquario Sea Life, situato nella hall dell’Hotel Radisson Blu di Berlino, non lontano da Alexanderplatz, è esploso questa mattina, provocando il ferimento di almeno due persone. La grande vasca, alta 16 metri, conteneva 1500 pesci tropicali ed è una grande attrazione turistica della capitale tedesca. "L'acqua fluisce per strada", ha twittato la polizia intervenuta sul posto con ampio dispiegamento di forze. Le ragioni dell'esplosione non sono ancora chiare.