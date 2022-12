Francia-Marocco, tifoso morto investito a Montpellier dopo partita

Sport

Una sola partita per tornare in Finale, come nel 2018, e sperare di alzare di nuovo al cielo il trofeo dei campioni del Mondo: la Francia affronta il Marocco in semifinale, con l’Argentina in attesa di conoscere la sua sfidante nell’atto conclusivo di Qatar 2022. Ecco dove giocano i calciatori della Nazionale francese