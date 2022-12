Francia, attese forti nevicate e gelo. Le autorità: “Lavorate da casa”

Cronaca

Negli ultimi giorni le temperature sono crollate ma ora nuove perturbazioni in arrivo porteranno nevicate sulla Pianura Padana e sulla fascia appenninica centro settentrionale fino a quote collinari. Ecco da martedì al weekend quali zone potrebbero essere imbiancate

Dopo il gelo degli ultimi giorni , con le temperature crollate fino a -25°C sulle Alpi a 3000 metri e fino a -20°C anche nei fondo valle alpini, una perturbazione in arrivo dalla Spagna porterà neve sulla Pianura Padana . Nel frattempo le nevicate più intense imbiancano la fascia appenninica centro settentrionale fino a quote collinari

Questa fase invernale è tipica ma allo stesso tempo anomala, dicono gli esperti, in quanto un meteo simile mancava dall'inverno del 2020. Nelle prossime ore avremo deboli nevicate in pianura al Nord-Ovest e piogge più intense in spostamento dalla Sardegna verso il settore tirrenico; sull'Appennino nevicate copiose mentre all'estremo Sud continuerà una fase piuttosto mite ma via via più bagnata

MARTEDÌ 13 DICEMBRE - Nella notte i primi fiocchi in pianura si sono spinti anche fino alla costa di Genova. Oggi arriva la prima perturbazione della settimana (nella foto la neve a Torino). Tempo in peggioramento al Centro-Sud con piogge diffuse, a tratti molto forti su Toscana, Lazio e Campania. La neve cadrà anche sugli Appennini sopra 1200 metri. Al Nord, cielo spesso coperto con neve debole in Piemonte, Pavese ed Emilia. In nottata tempo in forte peggioramento sulla Sardegna con nubifragi in provincia di Sassari