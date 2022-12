Gb: morti tre bambini caduti in un lago ghiacciato, un quarto è grave

La caduta nel lago ghiacciato è stata fatale per tre dei quattro bambini ricoverati in ospedale in condizioni gravissime. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Babbs Mill Park, vicino a Birmingham, nell'Inghilterra centrale. Un quarto bambino resta in condizioni critiche. Il gruppo, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, stava giocando su un lago a Solihull quando il ghiaccio si è rotto facendoli cadere in acqua. Quando sono stati recuperati dai soccorritori erano in arresto cardiaco, sono stati sottoposti alla rianimazione cardiopolmonare e portati negli ospedali della zona. Il Regno Unito è stato colpito da un'ondata di gelo con forti precipitazioni nevose: sono state registrate temperature molto basse, -15 gradi in Scozia.