Nord del Kosovo, nelle miniere contese con la Serbia: il reportage

Il Nord del Kosovo teatro delle tensioni tra serbi e kosovari è una ricca regione mineraria. Per cercare di capire le origini economiche di queste tensioni siamo andati alla ricerca delle risorse di questo fazzoletto di terra conteso tra due stati, Serbia e Kosovo.

Le miniere Trepca, alle porte di Mitrovica, una volta erano le terze miniere più grandi d’Europa. Qui si estraggono piombo, zinco, oro e argento, oltre a una miriade di altri minerali presenti in minore quantità. Prima della guerra gli impiegati erano oltre 10 mila, ora non ne rimangono che 1.300. Le miniere sono largamente sottoutilizzate, ma una volta contribuivano al 70% della produzione mineraria della Jugoslavia e all’80% della ricchezza del Kosovo.

Il direttore della miniera ci racconta dei 280 chilometri di gallerie delle miniere e di come servano investimenti enormi per metterle al passo con i tempi e sfruttarle a pieno. Investimenti che probabilmente non sono a disposizione né del governo di Pristina, che adesso le controlla, né di quello di Belgrado, che le controllava fino alla guerra.

Ma scendere nelle viscere della montagna dà la misura di quello che ci viene raccontato. Un ascensore ci porta in pochi minuti a 750 metri nel sottosuolo, al 10 dei 12 piani della miniera. Quelli attualmente sfruttati sono i più profondi, e qui le condizioni di lavoro sono estreme. I macchinari sono obsoleti, i camion ormai vecchi si rompono facilmente, e soprattutto, una volta estratto, il materiale non può essere fuso. Questo perché la fabbrica della fusione è in un’area in mano ai serbi e attualmente non è in funzione. Solo che vendere il materiale grezzo, per il governo del Kosovo, è molto meno conveniente rispetto alla vendita del prodotto finito. Un vero peccato, perché qui le risorse sotterranee sono immense, decine di milioni di tonnellate di riserve. Quanto basterebbe per far contenti tutti, serbi e albanesi. E invece il controllo di queste risorse minerarie si aggiunge ai tanti motivi di tensione e di rivalità tra kosovari serbi e kosovari albanesi nel nord del paese.