Kosovo - Serbia, nuove tensioni: esplosioni e spari al confine

Le nuove detonazioni sono avvenute nei pressi della località di Rudare. In tutto il Nord, prosegue la protesta della locale popolazione serba, con barricate e blocchi stradali, in seguito all'arresto di un ex agente serbo della polizia kosovara

Scuole serbe chiuse oggi in Kosovo mentre continua a salire la tensione nel Paese. Ancora esplosioni e spari si sono registrati domenica sera nel nord. Secondo la tv pubblica serba Rts, le nuove detonazioni sono avvenute nei pressi della località di Rudare. In tutto il Nord, in una situazione di alta tensione interetnica, prosegue la protesta della locale popolazione serba, con barricate e blocchi stradali, in seguito all'arresto di un ex agente serbo della polizia kosovara.