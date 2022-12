Mosca, maxi incendio in un centro commerciale: almeno un morto

Un enorme incendio è esploso all'alba alla periferia di Mosca nel vasto centro commerciale Mega Khimki, dove è morta almeno una persona. Lo hanno riferito all'agenzia russa Ria Novosti i servizi di emergenza della regione di Mosca. Le autorità russe sospettano che si tratti di un "incendio doloso". "Nella regione di Mosca, i vigili del fuoco stanno spegnendo un incendio delle dimensioni di 7mila metri quadrati", ha detto il ministero russo delle situazioni di emergenza su Telegram. Sul posto i servizi di emergenza russi. L'incendio è avvenuto nel sobborgo settentrionale di Khimki.

Incerte le cause

L'intelligence russa, citata da Interfax, parla del sospetto di "un atto deliberato, un incendio criminale", adducendo fonti non identificate, sull'origine dell'incendio, ma non viene esclusa la pista di un incidente, frutto della violazione delle norme di sicurezza. Secondo la Tass, infatti, "la causa dell'incendio è stata una violazione delle regole per l'esecuzione di lavori di saldatura nell'annesso ipermercato OBI, che era in fase di ricostruzione.