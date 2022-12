"She", il commovente spot di Natale di J&B sull'inclusione. VIDEO

La marca di whisky ha diffuso, in occasione del periodo natalizio, una breve pubblicità con l’obiettivo di dare appoggio a tutte quelle persone, soprattutto della comunità LGBTIQ+, che si sentono obbligate a rispettare certi canoni per essere accettate in famiglia

È uno spot pubblicitario commovente quello della marca di whisky J&B ideato per il periodo natalizio, all’insegna dell’inclusione. Il breve girato - poco più di 3 minuti - si intitola “She” e, come riportano diversi media spagnoli, è nato con l’obiettivo di dare appoggio a tutte quelle persone, soprattutto della comunità LGBTIQ+, che si sentono obbligate a rispettare certi canoni per essere accettate dalle proprie famiglie.

Natale, makeup, famiglia e inclusione

Lo spot narra la storia di un anziano che inizia a comprare trucchi al supermarket e a rubarli a sua moglie a casa, per poi cimentarsi con rossetto, ombretto e fard davanti allo specchio. Consulta anche magazine di moda, tutto di nascosto. Ma non lo fa per se stesso, bensì per dare sostegno a suo nipote Alvaro -26 anni- che arriva, insieme al resto della famiglia, a casa sua per festeggiare il Natale. L’anziano allora prende da parte Alvaro e, in bagno, lo trucca. Poi lo porta davanti a tutta la famiglia riunita a tavola: non è più Alvaro, ora è Ana. Si leva così un brindisi: ad Ana.