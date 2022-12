Usa, stampa: Ocasio-Cortez indagata per Met Gala e abito Tax the Rich

Secondo quanto riportato dal New York Post alla commissione etica della Camera Usa sono stati presentati due esposti su AOC, così come è conosciuta, per la sua presenza al prestigioso evento

La deputata 'pasionaria' democratica Alexandria Ocasio-Cortez è sotto indagine della commissione etica della Camera Usa probabilmente per la sua partecipazione al Met Gala dello scorso anno, dove è apparsa con l'abito sul quale era scritto 'Tax the Rich'. Secondo quanto riportato dal New York Post, infatti, alla commissione sono stati presentati due esposti su AOC, così come è conosciuta, per la sua presenza al prestigioso evento. Il primo riguarda i biglietti gratuiti ricevuti per l'ingresso all'evento, al quale la stessa Ocasio-Cortez ha detto di essere stata invitata dal Metropolitan Museum of Art. Il secondo riguarda l'abito indossato di Brother Vellies che rappresenta, secondo chi l'accusa, un regalo legato alla posizione di AOC alla Camera.