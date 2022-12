Usa, serial killer condannato per 11 omicidi ne confessa altri 5

L'uomo è stato condannato a 25 anni di reclusione per l'omicidio della 23enne Diane Cusick , uccisa nel febbraio 1968. La procuratrice distrettuale: "Giorno emozionante"

Svolta nella storia della cronaca nera americana: un serial killer già condannato per 11 omicidi ha ammesso di aver ucciso altre cinque donne a Long Island tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta. Ieri l'uomo è stato condannato a 25 anni di reclusione per l'omicidio della 23enne Diane Cusick , uccisa nel febbraio 1968 dopo che aveva acquistato delle scarpe al Green Acres Mall nella contea di Nassau. La sua ultima confessione è frutto di un patteggiamento a seguito del quale Cottingham ha ammesso gli omicidi di altre quattro donne, ma ha ottenuto l'immunità su queste accuse. Il serial killer, che è in carcere dal 1980, ha affermato di essere responsabile di circa un centinaio di omicidi: è chiamato 'Torso Killer' perché avrebbe tagliato la testa e gli arti di alcune delle sue vittime.