Iran, abolita l’istituzione della polizia morale

Forza militare per il controllo dell'abbigliamento delle persone e, soprattutto, impiegata nell’arresto delle donne che non si coprivano il capo secondo i codici dettati dal regime della Repubblica islamica, ha rappresentato uno dei simboli della repressione del regime degli ayatollah. Il procuratore Montazeri ha spiegato che la magistratura continuerà a vigilare sui comportamenti a livello comunitario

Alla vigilia della dodicesima settimana di proteste in Iran, a seguito della morte in custodia di Mahsa Amini, la 22enne arrestata dagli agenti di Teheran per aver indossato male il velo, le autorità del Paese hanno abolito l'istituzione della polizia morale. Lo ha annunciato il procuratore generale Mohammad Jafar Montazeri: "La polizia morale non ha niente a che fare con la magistratura, ed è stata abolita da chi l'ha creata", ha detto ieri nella città santa di Qom.