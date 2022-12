Iran, demolita casa scalatrice Rekabi: aveva gareggiato senza velo

La legge iraniana

Iran, Elnaz Rekabi torna a Teheran accolta dagli applausi. VIDEO

La legge iraniana impone alle atlete di indossare il velo durante gli eventi sportivi e la regola vale anche al di fuori dell’Iran, quando le donne rappresentano ufficialmente il paese all’estero. Elnaz Rekabi (la prima donna iraniana a vincere una medaglia ai Mondiali di arrampicata), invece, aveva preso parte alla competizione senza hijab proprio nel periodo in cui le proteste anti-regime si stavano diffondendo in tutto l'Iran dopo la morte della 22enne Mahsa Amini mentre era sotto la custodia della polizia morale perché non aveva indossato correttamente il velo. Il suo gesto aveva fatto il giro del mondo, non passando inosservato né alla Repubblica islamica né a chi protestava da settimane contro il regime di Teheran.