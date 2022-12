Morto Sagawa, cannibale di Kobe: nel 1981 uccise e mangiò una ragazza

Deceduto a causa di una polmonite, passò alla storia dell'orrore per i fatti accaduti a Parigi 41 anni fa, quando decise di mettere fine alla vita della studentessa olandese Renee Hartevelt. Estradato in Giappone fu dichiarato sano di mente e riacquistò la libertà

Dichiarato sano di mente in Giappone

Nel corso della sua vita, però, Sagawa non ha trascorso solo qualche giorno in carcere. In Francia fu riconosciuto infermo di mente e venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico, ma il padre riuscì a farlo estradare in Giappone 1985, dove le accuse contro di lui caddero e fu rimesso in libertà. Sagawa fu anche dichiarato sano di mente, potendo trascorrere così la sua vita da uomo libero, impunito e mai pentito di ciò che fece.