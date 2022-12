Usa, test Dna per ritrovare i parenti dei sopravvissuti all’Olocausto

Il “Dna Reunion Project” è un progetto lanciato dal Center for Jewish History di New York: per ottenere il test basta fare domanda sul sito. Un’iniziativa che ha preso ispirazione dalla storia dell’ormai 80enne Jackie Young, portato in un campo di concentramento all’età di 3 mesi e poi adottato da una coppia londinese. "È veramente l'ultima chance per questi sopravvissuti di avere un briciolo di giustizia", ha detto il presidente del centro Gavriel Rosenfeld

Test del Dna gratuiti per i sopravvissuti all’Olocausto e i loro discendenti, per aiutarli a trovare parenti ancora in vita o a riscostruire parte del loro passato. È il “Dna Reunion Project”, il progetto lanciato dal Center for Jewish History di New York, che ha investito per i kit circa 40.000 dollari, ma si aspetta di arrivare a 100.000 alla fine del primo anno. Per ottenere il test basta andare sul sito www.cjh.org e fare domanda. "È veramente l'ultima chance per questi sopravvissuti di avere un briciolo di giustizia", ha detto il presidente del centro Gavriel Rosenfeld.