Guerra Ucraina, Lavrov: "Da Papa parole non cristiane sui ceceni"

Le parole del Papa sulla "crudeltà" di ceceni e buriati sono "non cristiane". Il nuovo attacco contro Francesco arriva dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che in una conferenza stampa ha detto: "Il Papa invita al dialogo, ma di recente ha anche fatto una dichiarazione incomprensibile, completamente non cristiana, individuando due nazionalità russe in una categoria da cui ci si può aspettare atrocità durante le ostilità". Secondo il capo della diplomazia di Mosca, "naturalmente questo non aiuta la causa e l'autorità della Santa Sede" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).