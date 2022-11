Usa, Senato approva la legge che tutela i matrimoni gay

Il Senato americano ha approvato una legge bipartisan per tutelare a livello federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso e interrazziali. Adesso il provvedimento passa alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro la fine dell'anno: forse già la prossima settimana. Sebbene la legge approvata dal Senato non stabilisca l'obbligo nazionale di legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, richiede di riconoscere le nozze gay da uno Stato all'altro.

Legge voluta dall'amministrazione Biden

Nel caso in cui la Corte suprema dovesse ribaltare la sentenza 'Obergefell vs Hodges' del 2015 che legalizzava il matrimonio tra persone dello stesso sesso, uno Stato potrebbe ancora approvare una legge per vietarlo ma sarebbe tenuto a riconoscere quello celebrato in un altro Stato dove è legale. La legge è stata fortemente voluta dall'amministrazione Biden dopo la scioccante decisione della Corte suprema americana lo scorso giugno di rovesciare la sentenza 'Roe vs Wade' che garantiva il diritto all'aborto.