Germania, trovate 4mila pagine manoscritte delle lezioni di Hegel

A fare la scoperta è stato Klaus Vieweg, professore di storia della filosofia dell'Università 'Friedrich Schiller' di Jena, biografo e ricercatore di Hegel. "Da quasi due secoli - ha commentato entusiasta - i ricercatori non esaminavano queste carte da vicino. Ho fatto una scoperta eccezionale: così sorprendente e fortunata capita probabilmente una sola volta nella vita ed è paragonabile alla scoperta di una nuova partitura di Mozart". I manoscritti consentono di comprendere il filosofare di Hegel come un "work in progress". Le trascrizioni furono scritte dallo scrittore e politico cattolico Friedrich Wilhelm Carove, uno dei primi studenti di Hegel all'Università di Heidelberg.

I manoscritti farebbero parte del patrimonio lasciato in eredità dal teologo Friedrich Windischmann, cappellano della cattedrale e vicario generale dell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga dal 1846 al 1856. Era figlio del professore di filosofia e medico di Bonn Karl Joseph Hieronymus Windischmann, che era in contatto con Hegel e aveva ricevuto le trascrizioni in dono da Carove. Comprendono quasi tutte le parti dell'architettura enciclopedica di Hegel, compresa la trascrizione, a lungo ricercata, di una conferenza di estetica tenuta a Heidelberg, di cui finora non esistono altre testimonianze.