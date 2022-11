Istanbul, l'italiana arrestata al corteo sarà espulsa dalla Turchia

Dopo essere stata portata in una caserma di polizia assieme a un centinaio di attiviste che partecipavano alla dimostrazione per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, vietata dalla prefettura, la 25enne era stata trasferita in un centro di rimpatrio

Dalila Procopio, la 25enne italiana fermata venerdì 25 novembre a Istanbul durante un corteo femminista non autorizzato, sarà espulsa dalla Turchia. Lo rende noto l'associazione Mor Dayanisma facendo sapere che per lei è stato emesso anche un divieto di rientro nel Paese. Dopo essere stata portata in una caserma di polizia, venerdì notte la 25enne era stata messa in custodia assieme ad un centinaio di attiviste che partecipavano a un corteo, vietato dalla prefettura, per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Aveva passato un periodo in Turchia come studentessa Erasmus e, dopo il rientro in Italia, era tornata a Istanbul in settembre con un visto turistico.