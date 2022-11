Iran, 700 detenuti liberati dopo vittoria col Galles ai Mondiali 2022

Tra loro ci sono "alcuni arrestati durante i recenti eventi". Lo scrive il sito web della magistratura Mizan Online, in un indiretto riferimento alle manifestazioni che hanno scosso il Paese per più di due mesi e innescate dalla morte, il 16 settembre, di Mahsa Amini

La vittoria ai mondiali di calcio nella partita di venerdì scorso contro il Galles è valsa la scarcerazione di oltre 700 detenuti da parte della autorità iraniane. Lo riferisce il sito web della magistratura, Mizan Online, che spiega come 709 prigionieri siano stati liberati da diverse carceri del Paese dopo le due reti di Cheshmi e Rezaeian. Tra loro ci sono "alcuni arrestati durante i recenti eventi", scrive il sito, in un indiretto riferimento alle manifestazioni che hanno scosso l'Iran per più di due mesi e innescate dalla morte, il 16 settembre, di Mahsa Amini.