Texas, mega statua di Musk recapitata al quartier generale di Tesla

Una scultura in metallo lunga 10 metri raffigurante Elon Musk, con il corpo da capra e che cavalca un razzo a testa alta. E' questa la statua che è stata recapitata al quartier generale della Tesla di Austin, in Texas. Si tratta di una trovata per una campagna di marketing, commissionata all'artista 20enne Kevin Stone da due imprenditori che gravitano nel mondo delle criptovalute, nella speranza che la popolarità del nuovo proprietario di Twitter porti l'attenzione dei media e del pubblico sui loro prodotti. Costo della statua, che è stata chiamata “Elon il token capra”, ben 600.000 dollari.

Due milioni di utenti al giorno iscritti nell'ultima settimana. "Un massimo storico per la piattaforma", ha dichiarato Musk, che dopo l'acquisizione del social, ha portato avanti una serie licenziamenti ed esodi tra il personale, che hanno fatto temere un collasso dell'azienda. In realtà, però, non è andata così. I numeri di Twitter, infatti, sembrano parlare piuttosto chiaro. Nelle tabelle proposte da Musk si legge che le iscrizioni recenti hanno superato in media i due milioni al giorno, negli ultimi 7 giorni, con un aumento del 66% rispetto alla stessa settimana del 2021. Anche i minuti di attività degli utenti vengono segnalati ad un livello record, con una media di quasi 8 miliardi di minuti attivi al giorno, negli ultimi sette giorni, a partire dal 15 novembre, e con un aumento del 30% rispetto alla stessa settimana dell'anno scorso.