Tenta di rianimare vittima di un incidente, poi scopre che è la figlia

"Si è realizzato il mio peggior incubo" ha scritto sui social la paramedica che ha scoperto solo dopo essere tornata a casa che la vittima che aveva soccorso in un incidente stradale, era sua figlia irriconoscibile in viso per le ferite

Il volto della ragazza era irriconoscibile per le ferite riportate nell’incidente stradale. Per questo l’infermiera che l’ha soccorsa, cercando di tenerla in vita, non ha riconosciuto che era sua figlia. La tragedia è avvenuta in Canada, in una città vicino Alberta. La paramedica Jayme Erickson ha tentato per venti minuti di rianimare la vittima per poi rendersi conto che si trattava della sua unica figlia Montana, 17 anni. "Si è realizzato il mio peggior incubo" ha scritto su Twitter la donna.