UK, la produttrice di Fleabag lancia il musical satirico su Berlusconi

Lo spettacolo avrà anche un taglio incisivo

vedi anche

Escort, mentirono su notti con Berlusconi: 3 condanne e 2 assoluzioni

Lo spettacolo dovrebbe disegnare un Berlusconi “come una persona reale, non come una caricatura” afferma la produttrice Francesca Moody. Nello spettacolo anche il tentativo di spiegare come il suo stile abbia aperto la strada a un tipo di leadership populista incarnata poi da personaggi quali Boris Johnson o Donald Trump. “Così tanto del modo in cui si comportava è sconcertante e ridicolo: è facile farci su della satira” ha ribadito Moody che assicura un taglio anche incisivo. La colonna sonora avrà una parte centrale, con canzoni intitolate “Bunga Bunga”, “Grazie a Dio Silvio c’è” e “Il mio weekend con Vladimir”, in riferimento all’amicizia con Putin.