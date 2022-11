Germania, processo crimini nazisti: condizionale per Irmgard Furchner

L’imputata è, ormai, un’anziana signora di 97 anni, in sedia a rotelle, imperturbabile sotto al suo cappello rosso mentre la pm in aula la accusa di essere stata complice di omicidio. A 77 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, un tribunale tedesco ha inflitto oggi due anni di detenzione con la condizionale a una ex segretaria di un campo di concentramento: Irmgard Furchner è accusata di complicità in oltre 11.000 omicidi nel campo nazista di Stutthof, nell'attuale Polonia.