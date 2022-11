Iran, 40 cittadini stranieri arrestati durante le proteste

La magistratura iraniana parla di quaranta cittadini stranieri, di cui non si conoscono la nazionalità, finora finiti in carcere per il loro coinvolgimento nelle manifestazioni scoppiate da oltre tre mesi nel Paese

Quaranta cittadini stranieri sono finiti in carcere per aver partecipato ai disordini scoppiati in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, la ragazza arrestata il 13 settembre scorso per non aver indossato il velo islamico in modo corretto. Lo riporta il sito della Reuters citando il portavoce della magistratura iraniana Masoud Setayeshi che parla dell’arresto “finora” di 40 stranieri “per il loro coinvolgimento nelle proteste” senza rivelare le loro nazionalità. Tre mesi fa, a settembre Teheran aveva messo dietro le sbarre 9 europei.