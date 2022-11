Australia, dopo 40 anni identificato lo stupratore seriale di Sydney

Era un insospettabile padre di famiglia l'uomo che per 15 anni ha terrorizzato Sydney, in Australia, stuprando decine di donne. Dopo quasi 40 anni, la polizia ha identificato lo stupratore seriale ribattezzato 'Bondi Beast (dal nome della celebre spiaggia di Sydney) in un uomo chiamato Keith Simms, morto a 66 anni a febbraio: il suo Dna combacia perfettamente con i campioni di seme prelevati in 12 delle sue vittime, in altri 19 casi la dinamica dell'aggressione corrisponde perfettamente al 'modus operandi' della violenza. Secondo gli inquirenti, Keith Simms di giorno faceva il giardiniere e la guardia forestale, di notte vagava nelle strade alla ricerca delle sue vittime. Si ritiene sia responsabile di una trentina di aggressioni avvenute nei sobborghi orientali di Sydney tra il 1987 e il 2001. La rivelazione pare che abbia sconvolto "oltre il dicibile" la famiglia. "Non ne avevano davvero idea e sono rimasti davvero scioccati quando glielo abbiamo detto", ha raccontato al Sydney Morning Herald, Shelley Johns, detective della polizia del New South Wales.