Avvistato rarissimo piccione-fagiano dalla nuca nera dopo 140 anni

In Papua Nuova Guinea è stato avvistato un rarissimo esemplare di uccello, un piccione-fagiano dalla nuca nera, che si riteneva estinto da 140 anni. Come ricorda la Cnn citando l'associazione non-profit Re:wind, la prima e ultima volta che il volatile era stato osservato dagli scienziati risaliva al 1882. Una spedizione partita per Fergusson, una remota isola a largo della Papua Nuova Guinea dove era stato originariamente avvistato, grazie a una trappola fotografica ha catturato le immagini dell'uccello.