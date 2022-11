La Corea del Nord questa mattina ha lanciato un missile balistico, come riferiscono i militari di Seul, secondo l'agenzia Yonhap. Seul e Tokyo ritengono si tratti di un modello intercontinentale (Icbm) e, secondo il ministero della Difesa nipponico, il vettore, lanciato intorno alle 10:14 locali (le 2:14 in Italia), sarebbe atterrato nella zona economica esclusiva a largo dell'isola di Hokkaido, nel Nord del Giappone.

Giappone: lancio "inaccettabile"

Immediate le reazioni internazionali. Il lancio del missile "è assolutamente inaccettabile”, ha detto il premier nipponico Fumio Kishida. Rimarcando l'assenza di segnalazioni di danni a navi o aerei, ha confermato che "il missile balistico lanciato dalla Corea del Nord si ritiene sia atterrato nella nostra zona economica esclusiva (Zee) a ovest di Hokkaido”. La Zee si estende fino a 200 miglia nautiche dalla costa del Giappone.

Usa: "Sfacciata violazione". Harris incontra alleati

Ferma condanna anche degli Stati Uniti, come afferma la Casa Bianca: "Il presidente - si legge in un comunicato firmato dalla portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza, Adrienne Watson - è stato informato della situazione e, insieme con il team di sicurezza, continuerà a consultarsi con alleati e partner". "Questo lancio - continua - è una sfacciata violazione delle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu e aumenta inutilmente le tensioni e rischiando di di destabilizzare la sicurezza della regione". Inoltre la vicepresidente americana Kamala Harris terrà una riunione urgente con i leader di Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e Canada dopo il lancio del missile. Lo riferisce l'agenzia Kyodo. Harris, partecipando al vertice Apec di Bangkok, in Thailandia, incontrerà i cinque leader "per consultarsi" sull'ultima provocazione del Nord.