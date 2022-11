Corea del Nord, lanciato missile non identificato nel Mar del Giappone

Ripartono le provocazioni della Corea del Nord. Un altro missile balistico verso il Mar del Giappone. Alle undici ora locale, quasi le tre di notte in Italia, Pyongyang ha sparato un ordigno a corto raggio che si è inabissato pochi minuti dopo il lancio. Lo ha riferito il Comando di stato maggiore congiunto di Seul. Il vettore non ben identificato è stato lanciato dall'area di Wonsan nella provincia di Kangwon. “Pur rafforzando il nostro monitoraggio e la nostra vigilanza, il nostro esercito mantiene una posizione di piena prontezza in stretta collaborazione con gli Stati Uniti” ha spiegato il Comando in una nota.