Corea del Nord, lanciato missile balistico nel Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico a corto raggio verso il Mar del Giappone. La denuncia arriva dall'esercito sudcoreano, citata dall'agenzia Yonhap. Secondo i primi rilevamenti del ministero della Difesa giapponese, il missile sarebbe caduto al di fuori della Zona Economica Esclusiva del Giappone, senza costituire una minaccia diretta per Tokyo. Si tratta dell'ultimo lancio di Pyongyang in ordine di tempo, dopo una serie record di test missilistici all'inizio del mese.

Seul: Corea del Nord ha sparato missile balistico imprecisato

approfondimento

Seul: Corea del Nord ha lanciato 4 missili a corto raggio

"La Corea del Nord ha sparato un missile balistico imprecisato verso il Mare Orientale" ha riferito lo Stato Maggiore di Seul. Il lancio appare come l'ennesima dimostrazione di forza da parte del regime di Pyongyang che ha descritto i lanci delle ultime settimane come attacchi simulati contro obiettivi sudcoreani e statunitensi. I capi di Stato maggiore riuniti della Corea del Sud non hanno per il momento rivelato dettagli sull'ultimo lancio.