Il dj di Radio 2 della BBC ha camminato e corso per un’intera giornata, con un unico obiettivo: raccogliere fondi da destinare ai bambini in difficoltà attraverso la "Children In Need"

La sfida è iniziata alle 08:20 di mercoledì mattina e si è conclusa 24 ore dopo con una pioggia di coriandoli e la London Contemporary Orchestra che ha suonato il tema di Chariots Of Fire. Con questa “maratona” sul tapis roulant Scott Mills ha raccolto 1.072.449 di sterline per Children In Need. Verso le 7.30 di giovedì mattina, quando le donazioni hanno raggiunto 500.000 sterline, Mills è scoppiato in lacrime dicendo: "Pensa solo a quante persone aiuteranno". Il raddoppio è arrivato nelle due ore successive, lasciando Mills "sotto shock".

Tanti i vip che lo hanno sostenuto

Lungo la strada, il presentatore di Radio 2 della BBC ha ricevuto sostegno morale da amici e colleghi tra cui Olly Murs, Gemma Collins, Sara Cox e Louis Theroux, che hanno avuto alcuni consigli unici su come sopravvivere alla sfida. La star dell'Eurovision Sam Ryder lo ha sostenuto cantando una versione riscritta del suo successo Spaceman, chiamata Paceman. Mel C ha modificato il testo di Spice Up Your Life, cantando: "All you need is physiotherapy". Il comico Tim Vine ha sollevato il morale di Mills con una serie di giochi di parole, tra cui: "Questo olandese indossava scarpe gonfiabili. È andato a correre e ha fatto scoppiare i suoi zoccoli". E l'allenatore sportivo Joe Wicks - che ha completato la sua sfida Children In Need di 24 ore nel 2020 – gli ha rivolto parole di incoraggiamento.