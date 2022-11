Stroncato da infarto lascia solo il figlio di 2 anni che muore di fame

Un bambino di 2 anni è morto di fame dopo che suo padre è stato stroncato da un infarto nella loro casa di Geneva nello stato di New York . David Conde Sr., 59 anni, e David Conde Jr., 2 anni, sono stati trovati il 15 febbraio. Il padre è morto naturalmente per "malattie cardiovascolari", ha detto il dipartimento dello sceriffo della contea dell'Ontario in una dichiarazione. La causa della morte del bambino è stata la fame e il modo è stato giudicato accidentale, ha detto il dipartimento dello sceriffo.

Nell'appartamneto nessun segno di effrazioni

vedi anche

Macerata, madre e figlio disabili muoiono di fame dopo scomparsa padre

"Si ritiene che il signor Conde sia morto per primo, e il bambino non sia stato in grado di ottenere alcun nutrimento dopo la morte del papà", ha concluso la dichiarazione. La coppia è stata vista viva l'ultima volta il 22 gennaio e gli investigatori hanno detto che non c'erano segni di ingresso forzato o di intrusioni nell'appartamento.